'Gran Hermano 20': Gala 6, completa (11/12/25)

Gran Hermano 12 DIC 2025 - 08:08h.

Llegaba el encendido navideño a la casa de Tres Cantos en la recta final de 'Gran Hermano', pero lo que no se esperaban los concursantes es que en esta mágica noche se iban a enfrentar a 'La última cena', que acababa con cuatro expulsados y proclamaban los cinco finalistas de la edición.

La recta final de 'Gran Hermano 20' ya ha comenzado y tras anunciar que durante la gala se iban a proclamar a los finalistas de esta edición, Jorge Javier Vázquez anunciaba las fechas clave para este tramo final del reality.

"Atención, el próximo domingo es la semifinal (14 de diciembre) y el próximo jueves 18 de diciembre es la gran final de 'Gran Hermano 20", anunciaba el presentador en una noche de lo más importante para los concursantes, que según explicaba Jorge Javier se iba a "vivir la proclamación de los finalistas de 'GH20".