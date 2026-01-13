'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 26, completo

Ya puedes ver el programa de 'La isla de las tentaciones' con los reencuentros cuatro meses después, completo en vídeo

Avance | Claudia se rompe, Almudena estalla y mucho más: el resto de reencuentros cuatro meses después de ‘La isla de las tentaciones’

Chicos y chicas de 'La isla de las tentaciones 9' vuelven para saldar sus cuentas pendientes en un reencuentro cuatro meses después cargado de tensión.

Rodri y Helena se enfrentan a Albert Barranco y Olatz, los que tienen mucho que contar de lo que ha pasado fuera. Mientras Mayeli y Álvaro se ven las caras con Érika tras su expulsión y la noticia del embarazo. ¿Saltará todo por los aires?

Pero esto no será todo, Sandra y Juanpi se sentarán frente a Sandra Barneda para aclararlo todo, lo que provocará una gran tensión entre ellos, ¿tendrán que enfrentarse a sus tentadores favoritos en la isla?

Descubre todo lo que ocurre en este programa de 'La isla de las tentaciones 9': solo tienes que darle al 'play' para verlo completo.