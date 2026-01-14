Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
A la carta
Programas completos

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 28, completo

P28 - Almudena se reencuentra con Darío enamorada pero rota de dolor La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 28
El programa completo.. Telecinco.es
Compartir

Para poner fin a estos reencuentros cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' faltaba que Darío y Almudena volvieran a verse las caras. A pesar de estar ilusionados con nuevas relaciones, el volver a verse no pudo estar marcado por otros sentimientos que no fueran el resentimiento, el dolor y la impotencia.

Temas