'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 28, completo

¡Ya puedes ver el programa completo de 'La isla de las tentaciones 9': solo tienes que darle al 'play'!

Almudena y Darío cuentan lo que sucedió al acabar ‘La isla de las tentaciones 9’ y cómo reaccionaron sus familias al enterarse de todo

Compartir







Para poner fin a estos reencuentros cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' faltaba que Darío y Almudena volvieran a verse las caras. A pesar de estar ilusionados con nuevas relaciones, el volver a verse no pudo estar marcado por otros sentimientos que no fueran el resentimiento, el dolor y la impotencia.