Patricia Fernández 14 ENE 2026 - 23:14h.

Almudena escucha unas palabras de Darío desde la sala de visionado y no puede evitar estallar

Almudena y Darío cuentan lo que sucedió al acabar ‘La isla de las tentaciones 9’ y cómo reaccionaron sus familias al enterarse de todo

Cuatro meses llevaban sin verse como confirmaba Almudena a Sandra Barneda sobre Darío y lo iban a hacer en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9'. Donde ella relataba, nada más llegar, todo lo que vivieron tras volver de República Dominicana, con pelos y señales de lo vivido con su ya expareja, sus familias y el papel de Borja en todo esto y ¡todo acaba estallando por los aires entre los dos al volver a verse las caras!

Después de que Almudena contase absolutamente todo, era el momento de que Sandra Barneda hablase con Darío para que le diera su versión sobre lo acontecido tras escuchar todo desde la sala de visionado: "He visto cosas que no son verdad. Obviamente la quiero y la voy a querer siempre, quiero verla bien. Que salga de allí y tenga una relación con ese tío me parece fenomenal, pero no me digas que estabas tan enamorada".

Pero antes de nada, Darío iba a volver a ver en las imágenes su paso y el de su pareja por 'La isla de las tentaciones' el que no ponía en duda que Almudena lo haya pasado "muy mal" con todo esto, pero quería decir algo: "Yo estaba enamorado al máximo, el problema es que yo a ella no se lo demostraba porque no me daba razones para demostrárselo. Yo necesitaba mi espacio, no que me cortase las alas, Me di cuenta allí de que no era feliz". Lo que dejaba de piedra a Almudena desde la sala de visionado: "Surrealista".

Cuando Darío relataba que se dio cuenta en 'La isla de las tentaciones' que era más feliz allí que fuera y todo lo que sucedió en el avión con Borja y Almudena, a los que vio "muy acaramelados" y lo que pasó cuando llegaron a Madrid, a diferencia de lo que ella había contado, lo que molestaba mucho a Almudena y hacía que irrumpiera por sorpresa en el reencuentro y se generaba un tensísimo cara a cara entre ellos: "Lo más sinvergüenza que me he podido echar a la cara en estos 11 años, ¿de qué te ríes? Eres un cabrón, me has destrozado la vida". Y él respondía muy cabreado: "Bendita fue la hora en la que fui. No quisiese estar con ella nunca más, me ha demostrado cómo es".

Almudena estalla por completo con las palabras de Darío

Sandra Barneda le preguntaba por qué decía esto y Darío se explicaba: "Tiene a mi madre llorando todos los días, no nos deja ver a la perra". Lo que hacía estallar a Almudena por completo: "¿Cómo? No me nombres a la perra, ¿que yo tengo a tu madre llorando? Desgraciado de mierda". Y se salía completamente rota a la calle: "¿Yo me merezco esto? Para decirme lo de tu madre, por ahí no" Momento en el que la presentadora salía para que se calmase y Darío salía tras ella para intentar hablar con ella: "¿Podemos tener una última conversación?"

Y ambos entraban de nuevo, pero antes Almudena esperaba para calmarse mientras Darío explicaba el tema de la perra: “Me dijo que no había querido saber nada de la perra en todo este tiempo y no tienes porque verla ahora. Mi madre llora porque ha perdido una hija y a la perra”. Pero Almudena entraba y decía que no le ha prohibido ver a la perra, pero que le duele ver a su familia y aseguraba que “no se ha preocupado por ella en cuatro meses”.

Almudena se sincera y acaba rota junto a Darío

Aunque parecía que las aguas iban a calmarse, pese a que a Almudena se mostrase a la defensiva con Darío, cuando él hablaba sobre su relación: "Te amo, pero no puedo estar contigo, no somos felices juntos. Un año antes de entrar sabíamos que lo íbamos a tener que dejar". Y ella se sinceraba sobre esto: "Idealicé nuestra relación y no veía nada malo, veía todo perfecto. Desde que hicimos el 'casting' siento que me estaba despidiendo de ti".