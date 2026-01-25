'Got Talent' | Programa 3, en vídeo (24/01/26)

Got Talent 25 ENE 2026 - 01:10h.

Disfruta del programa de 'Got Talent' del sábado 24 de enero, online y completo

Todas las actuaciones de la tercera noche de audiciones de 'Got talent': dos pases de oro, IA y mucho humor

Compartir







Noche de audiciones en Got Talent, y una noche muy especial con dos pases de oro. El escenario se llena de talento y emociones, con actuaciones capaces de provocar risas, lágrimas y momentos de asombro. Desde un coro gospel que invita a bailar, hasta espectáculos de pole dance, magia, monólogos u obras de teatro que convertirán la velada en algo inolvidable.