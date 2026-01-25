Todas las actuaciones de la tercera noche de audiciones de 'Got talent': dos pases de oro, IA y mucho humor

Got Talent 25 ENE 2026 - 01:05h.

Ya puedes ver aquí todas las actuaciones de la tercera noche de actuaciones de 'Got talent España'

La sorprendente confesión de Risto Mejide sobre su hija Roma en 'Got Talent'

La tercera noche de audiciones de 'Got talent' ha llegado con muchas sorpresas. Además del talento de los aspirantes a hacerse con el título de ganador del concurso, esta gala ha dejado un doble pase de oro, algo que nunca había ocurrido en la historia del programa.

Música, baile, magia, Inteligencia Artificial... un sinfín de talentos que han dado grandes momentazos en esta tercera noche de actuaciones. ¿Quieres verlas todas? ¡Aquí las tienes, vídeo a vídeo!

La actuación de Coro Góspel de Madrid

La primera actuación de la noche ha estado a cargo de un coro que llega desde Madrid y cuyos integrantes tienen edades comprendidas entre los 16 y los 60 años. "Es una propuesta de muchísima, muchísima calidad", con estas palabras calificaba Risto la que sin duda ha sido la mejor actuación de este tipo de la historia del concurso.

La actuación de Albert y Stefy

Albert y Stefy son dos acróbatas de pole dance que cuentan en su haber con varios primeros puestos en campeonatos del mundo. Tanto Albert como Stefy competían de manera individual en torneos de esta disciplina, hasta que un día coincidieron en uno de ellos y decidieron formar pareja artística. Su actuación ha sido digna de las mejores competiciones.

La actuación de Mag(IA)

"Soy la primera Inteligencia Artificial que se presenta a 'Got talent'. Estoy aquí para demostrar que el talento no entiende ni de límites, ni de cuerpos". Con estas palabras comenzaba una innovadora actuación protagonizada por una misteriosa voz que, como ella misma aseguraba, "no tenía cuerpo".

La actuación de Nora

Nora tiene diez años y ha llegado hasta 'Got talent' en compañía de su abuela, quien no perdía detalle de la actuación de su pequeña desde el patio de butacas. Nora ha llegado hasta el escenario del concurso con un único propósito: el de dar visibilidad al lenguaje de signos. Cuando Nora era aún más pequeña aprendió lenguaje de signos porque es la manera en la que se comunica su abuela: "Quería poder decirle que la quiero".

La actuación de Peak Yukuta

El número de Yukuta no ha sido precisamente lo que los jueces esperaban cuando le han visto aparecer en el escenario de 'Got talent'. El japonés a duras penas explicaba que llegaba hasta el programa para hacer "skincare". Antes de acabar la actuación, los cuatro botones rojos estaban activados. ¿Qué opinas tú de su número?

La actuación de AM Dance

Impresionante, esa es la palabra para definir lo que este grupo de bailarines portugueses hace sobre el escenario. Lorena Castell, que no daba crédito a lo que estaba viendo, alucinaba tanto con la actuación que no podía ni esperar a que acabara el número para pulsar el botón dorado. ¿Quieres ver uno de los mejores números de baile de la historia de 'Got talent'? ¡Dale al play!

La actuación de "Karol G"

Todo en 'Got talent' estaba listo para recibir a una gran estrella de la canción. Tras bambalinas todos estaban preparados para dar la bienvenida a una de las artistas más reconocidas del panorama musical... ¡Karol G! Esta particular artista ha puesto en pie a Lorena y Paula, pero no ha conseguido emocionar a Risto, quien no dudaba en pulsar su botón rojo (y de paso los de sus compañeros).

La actuación de "Maluma"

Pero la de "Karol G" no era la única actuación de la noche que llegaba del otro lado del charco. Pablo aterriza desde Chile y lo hace mimetizado con el cantante de 'Felices los cuatro'. Lorena y Paula, que son grandes fans del colombiano, le daban su sí.

La actuación de "Shakira"

Y como no hay dos sin tres llegaba el turno de "Shakira". Andrea también llega desde Chile y lo hace como una espectacular doble de Shakira que a punto ha estado de convencer a Carlos Latre (pero solo a punto).

La actuación de Mago Dámaso

Dámaso Fernández era cartero hasta que un día se dio cuenta de que su verdadera pasión era la magia. Risto, que no es precisamente fácil de convencer, quedaba prendado con la actuación de Dámaso: "Lo que has hecho es la esencia de 'Got talent España', has hecho con sencillez y elegancia un número impecable".

La actuación de Sergio Alamar

Lo de Sergio Alamar es de otro planeta. Este chico de 24 años se ha metido en el bolsillo al jurado y al público con tan solo su frase de presentación: "Vengo a 'Got talent' porque me han dicho que aquí se gana visibilidad". Estas palabras podrían parecer normales de no ser porque Sergio Alamar es ciego. El número de Sergio ha sido la prueba irrefutable de que se puede hacer humor con todo: no te pierdas uno de los números más divertidos (e irreverentes) que han pasado por el programa.

La actuación de Freshkos

Freshkos son un grupo de bailarines que tienen entre 15 y 22 años con la intención de poner a bailar a todo el teatro de 'Got talent' y "traer el hip hop de la calle al programa". Y no lo hacen de cualquier manera. Estos chicos han escogido 'Tocata y fuga en re menor', de Bach, para defender su coreografía, algo que ha encantado a los jueces: "Seguro que ahora muchos jóvenes quieren saber quién es ese Bach que mola tanto".

La actuación de Cia. Anna Confetti

Este trío de humoristas llega desde Gerona y con su particular talento para hacer reír han logrado poner al público de 'Got talent' en pie. Los jueces han aplaudido con decisión el número de un humor que han calificado como "impecable" y que les ha dejado "con ganas de más".

La actuación de Noelia

Noelia llegaba hasta el escenario de 'Got talent' como quien dice "de rebote". Ella se presentó al programa no como concursante, si no como figurante, pero acababa sobre las tablas convertida en una de las personas protagonista de las audiciones. Y tanto ha gustado el talento de Noelia que Carlos Latre ha hecho historia pulsando el botón de oro por segunda vez durante la noche.