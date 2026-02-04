Logo de telecincotelecinco
Logo de Universo CallejaUniverso Calleja
A la carta
Programas completos

'Universo Calleja: Canadá (I)' completo (03/02/2026), en vídeo

P7 - Canadá (I) Universo Calleja Temporada 2 Programa 7
El programa completo.. telecinco.es
Compartir

Jesús Calleja inicia una nueva temporada de aventuras en Canadá, un paraíso de lagos, montañas glaciares y vida salvaje, acompañado por invitados que ya han viajado con él en Planeta Calleja y otros a los que conocerá por primera vez.

Temas