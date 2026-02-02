Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 13:40h.

Jesús Calleja está en Maldivas con Montoya, Laura Madrueño y Lorena Castell grabando una nueva expedición de 'Universo Calleja'

Ana Peleteiro, Luis Zahera o Lola Lolita, entre el gran elenco de invitados de la nueva temporada de 'Universo Calleja': muy pronto, en Telecinco

Este martes 3 de febrero regresa 'Universo Calleja' a Telecinco a las 23:00 y la primera expedición es a Canadá, país al que Jesús Calleja se desplazó con Santi Millán, Ana Peleteiro, Raúl Pérez, Willy Bárcenas, Maxi Iglesias y Ruth Lorenzo. "Este año vienen sorpresas de las buenas", ha anunciado el presentador, que ahora mismo se encuentra en Maldivas con Montoya, Laura Madrueño y Lorena Castell, grabando otra de las expediciones que veremos en esta edición.

A finales de la semana pasada, Calleja anunció en sus redes sociales que había llegado a Maldivas con parte de su equipo y que estaba esperando a sus invitados, que ahora sabemos que son tres rostros muy conocidos de Telecinco gracias a que todos ellos están compartiendo mucho contenido en Instagram sobre su viaje: Montoya, que saltó a la fama gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones'; Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars'; y Lorena Castell, que forma parte del jurado de 'Got Talent'.

Calleja ha compartido dos vídeos en sus redes en los que muestra que se están divirtiendo mucho los cuatro juntos: "No solo aventuras sin parar, también muchas risas". Además, el presentador ha confesado que "nunca había conocido a alguien que hablara tanto como Montoya".

Montoya, por su parte, ha contado en sus stories que está "muy agradecido" con la oportunidad que le han dado de vivir esta aventura que tan feliz le está haciendo, en la que están haciendo todo tipo de actividades, como buceo.

"Están pasando muchas cosas", ha añadido en sus stories Lorena Castell, que ha anticipado a sus seguidores que "este programa va a ser fuerte".