'Supervivientes 2026': Gala 1 (05/03726), completa

Los supervivientes se enfrentan a su primera prueba tras saltar del helicóptero. telecinco.es
Arranca 'Supervivientes 2026' con el esperado salto desde el helicóptero y el primer gran reto: 'La batalla contra el océano', el juego más grande de la historia del programa. Una prueba clave que decide la formación de los equipos, la playa en la que convivirá cada grupo y da paso a las primeras nominaciones.

