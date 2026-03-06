'Supervivientes 2026': Gala 1 (05/03726), completa

Supervivientes 06 MAR 2026 - 08:00h.

Compartir







Arranca 'Supervivientes 2026' con el esperado salto desde el helicóptero y el primer gran reto: 'La batalla contra el océano', el juego más grande de la historia del programa. Una prueba clave que decide la formación de los equipos, la playa en la que convivirá cada grupo y da paso a las primeras nominaciones.