Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
A la carta

'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 1 (08/03/26), completo

Conexión Honduras 1 Supervivientes 2026 Conexión Honduras 1
Almudena, antes de lanzarse del helicóptero en 'Supervivientes'. telecinco.es
Compartir

La aventura continúa con la llegada de Almudena Porras, que se suma a los saltos desde el helicóptero sin imaginar que no sería la única sorpresa. Además, los concursantes se enfrentan a sus primeras horas en Playa Victoria y Playa Derrota, donde logran encender su primer fuego.

Temas