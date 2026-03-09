'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 1 (08/03/26), completo
El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"
La aventura continúa con la llegada de Almudena Porras, que se suma a los saltos desde el helicóptero sin imaginar que no sería la única sorpresa. Además, los concursantes se enfrentan a sus primeras horas en Playa Victoria y Playa Derrota, donde logran encender su primer fuego.