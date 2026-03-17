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'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 9, completo

P9 - Tras 'Casados a primera vista'. Seis semanas después Casados a primera vista Temporada 1 Programa 9
El programa completo.. telecinco.es
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¿Qué ha sido de sus vidas y sus relaciones después de la experiencia? Sin dinámicas y sin terapias; solo los protagonistas de cada historia, cara a cara, en unos reencuentros en los que prácticamente nada será igual respecto al momento en el que concluyó la experiencia que les proponía el formato. Las seis parejas protagonistas de ‘Casados a primera vista’ se reúnen de nuevo para revelar qué ha ocurrido en sus vidas y en sus relaciones.

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