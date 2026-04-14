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'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 2, completo

P2 - La ceremonia de collares provoca las primeras lágrimas La isla de las tentaciones Temporada 10 Programa 2
El programa completo. telecinco.es
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Los concursantes conocen a las que serán las tentaciones de sus parejas. Además, se produce el siempre polémico reparto de collares con las primeras muestras de desconfianza. Por otro lado, descubrimos las identidades de cuatro solteros bien conocidos por la audiencia de anteriores ediciones.

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