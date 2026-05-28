'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 18, completo
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Los chicos y las chicas reciben las cartas que se escribieron unos días antes de empezar esta aventura en las que plasmaron lo que sentían el uno por el otro, entre lamentos, deseos y gestos que van a dar mucho de qué hablar.
Además, las últimas horas de Mar en 'Villa Deseo' están siendo un tanto difíciles para ella. La joven ha visto imágenes en directo de la villa de sus parejas, lo que ha provocado que -tras un ataque de ira- pida una hoguera de confrontación con Christian. Por otro lado, Mar ha tenido también un tensísimo cara a cara con Ainhoa.
Todo esto en un programa en donde la 'sombra de la tentación' ha acechado de nuevo en las dos villas, con momentos y propuestas que, quizás, jamás nos esperaríamos.