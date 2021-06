Gerard Moreno, en Deportes Cuatro, defiende a Morata de los pitos: "A mí no me gustan, tenemos que estar unidos"

"Personalmente no me gustan los pitos. Tenemos que estar unidos, todos a una. Equipo y afición", señalaba Gerard Moreno a la pregunta de Manu Carreño. El delantero del Villarreal veía los resultados de la encuesta de Deportes Cuatro sobre quién debe ser el delantero titular de España y el ex del Espanyol salía al paso con maestría: "Hay que añadir la opción de jugar los dos juntos".