El seleccionador de España no vivió un partido fácil contra la selección de Polonia, el equipo no pudo pasar del empate en su segundo partido en la Eurocopa. Desde el banquillo, Luis Enrique gritó y mando órdenes a sus jugadores desde la banda. No lo pasó bien viendo algunas de las acciones de sus futbolistas como con Pau Torres que le pidió calma en más de una ocasión.