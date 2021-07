La maratón de Pedri, nadie corre más que él en la Eurocopa: 47 kilómetros en cuatro partidos

Por ahora, no ha descansado ni un solo minuto en la Eurocopa, solo él, Unai Simón y Laporte han jugado los 390 minutos de los cuatro partidos, más la prórroga de octavos de final. Pese a todo Pedri sigue demostrando que el cansancio no le afecta y su eficacia con el balón no baja, ha dado 305 pases y ha llegado a buen puerto 277, es decir un 91% de precisión de pases. Además, ni los rivales pueden detenerle ha recibido 10 faltas, él solo ha realizado 2 demostrando que no necesita ser violento para hacer una gran labor.