Pedri se une al apoyo del vestuario a Morata: "Es muy fuerte de cabeza"

Pedri vivió un momento inolvidable en su estreno en un gran torneo con España, convirtiéndose en el internacional más joven en hacerlo a sus 18 años. "No me imaginaba estar aquí y mucho menos salir de titular el primer partido de la Eurocopa. Es un sueño para cualquier niño y estoy agradecido por la confianza que me han dado todos los entrenadores", apuntó.

A España le perjudicó el estado del césped de La Cartuja, aunque a Pedri no le sirvió para justificar el debut con empate. "No es excusa, no nos han empatado por el césped, pero es verdad que no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego", deseó.