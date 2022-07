Afirmó que no tenía “miedo” y que esperaba estar a la altura del reality más extremo de Telecinco. Como todos sabemos, siempre le ha gustado mucho hablar y no quiso dejar de hacerlo antes de su salto, ya que aprovechó para dedicárselo a su “maridazo” y a sus seres queridos.

Sus mayores rivales fueron Romina Malaspina, con la que tuvo un brutal encontronazo; Mayte Zaldívar y Fernando Marcos o Logan Sampedro, con el que no consiguió congeniar en ningún momento del concurso.

No tardó mucho en darse cuenta de que una de ellas era la de Isi, su marido, al que no dudó en comerse a besos en cuanto supo que era él. Ambos protagonizaron una escena de lo más pasional y dejaron claro lo muchísimo que se echaban de menos.

“Pero, qué cuerpazo. Que cara más fina se me ha quedado. Me siento guapa y eso que he estado tres meses en plan salvaje”, dijo tras descubrir que había perdido dieciséis kilos durante su aventura extrema.