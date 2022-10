La confesión de Kiko Jiménez que destrozó a Gloria Camila tras su ruptura

Aunque ya han pasado varios años, Gloria Camila Ortega no consigue olvidar lo tocada que se quedó tras su mediática ruptura con Kiko Jiménez y así se lo confesaba a Omar Sánchez el pasado domingo en ‘Pesadilla en El Paraíso’.

La hija de Rocío Jurado afirmó que hubo algo que hizo su ex que la destrozó por completo: “Cuando terminó conmigo, fue a un ‘poli’ y dijo que había empezado conmigo por interés. Se me cayó el mundo encima”, declaraba.

En ‘Unplugged’ hemos buceado en nuestra hemeroteca y tenemos el momento exacto en el que se produjo esa confesión. Un momento brutal que tuvo lugar en el programa ‘Viernes Deluxe’ en el año 2019 y que la hija de Ortega Cano no ha conseguido olvidar.

“No”, dijo él, muy rotundo. El ‘PoliDeluxe’ tardó pocos segundos en darle la razón y las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las primeras fue la de María Patiño, que dijo lo siguiente: “Me gusta que tenga el descaro de reconocerlo”.

Los colaboradores estaban revolucionados tras la confesión de Kiko Jiménez y él tampoco hizo que se calmaran las aguas: “En un primer momento, me picaba la curiosidad. Yo sabía quien era ella y me llamaba la atención su círculo de prensa”, declaró.

“Ese verano empecé probando la fama y me fui enganchando de ella. Yo pensaba que iba a ser pasajero, porque yo no encajaba mucho en ese mundo de cámaras y mi perfil no cuadraba mucho”, afirmó él.