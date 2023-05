Saborear las mieles del éxito y convertirse en el mejor modelo de la ‘Sálvame Fashion Week’ no es tarea fácil y si no que se lo digan a Chelo García-Cortés, que tuvo un percance cuando participó en la primera edición del programa.

La colaboradora del programa de las tardes de Telecinco no pisó todo lo fuerte que le hubiera gustado en la edición que se celebró en el año 2015 y la culpa la tuvo el calzado que lució aquel día, que no era de su talla.

Lydia Lozano lo vio todo y pudo dar fe de la ‘leche’ que se había pegado su compañera. Por su parte, Chelo García-Cortés explicó el motivo por el que se había caído: “Se me salían los zapatos, me quedaban grandes”, declaró.

“Lo he pasado regular, porque no me suelo poner tacones y era la primera vez que me los ponía. Además, tengo un número complicado; el 8,5; el 8 me queda pequeño y el 9 me queda grande”, le confesó a Jorge Javier Vázquez, asegurando que esa había sido la razón por la que se había caído.