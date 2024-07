Jorge Pérez se enfrentó este martes al ‘puente de las emociones’ de ‘Supervivientes All Stars’ y se confesó sobre algunos de los aspectos más importantes de su vida. Como no podía ser de otra manera, habló de su mujer, Alicia, su principal apoyo.

El marido de Alicia Peña se sinceró como nunca y habló de la “obsesión” que trastocó su vida: “Hubo un momento en el que el trastorno de verme bien se me fue de las manos (..) A toro pasado, veo que tenía un problema”, declaró.

“Era una obsesión con el cuerpo, con el gimnasio… Engañaba a mi mujer, no con otras, per sí le decía que iba a hacer unos recados, porque el gimnasio estaba cerrado, y me hacía 60 km para ir a un gimnasio que estuviera abierto”, afirmó.