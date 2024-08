Algo así le ocurrió, también, a una estrella muy conocida de los reality shows de Telecinco, Steisy , quien enamoró a todos con su carisma, personalidad arrolladora y, por qué no decirlo, con su característico mote.

“Es mi mote de cuando era niña, me lo pusieron por mi perrilla”, explicó la novia de Pablo Pisa en el que era el programa de las noches de Telecinco. Después de eso, explicó el motivo por el que la llamaban así.

“Fue porque empecé a trabajar en la noche con 18 años y yo pensaba: ‘Como les diga a los hombres que me llamo Patricia (nombre real), van a venir a buscarme y me van a hacer algo” , afirmó, asegurando que todo lo hacía por mantener su intimidad a salvo.

Empezó a utilizar nombres falsos para presentarse a la gente, hasta que se dio cuenta de que tenía que unificarlo todo y elegir uno del que poder acordarse y que no se le olvidara cada dos por tres: “Decidí ponerme el de mi perrilla, Steisy, porque así me acordaba de mi perrilla y nunca me equivocaba”, declaró.