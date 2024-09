La reina de los realities y su recién estrenada pareja habían protagonizado un altercado con la Policía en Marbella y Cristian Suescun no dudó en acudir al programa ‘Sálvame’ para contar todos los detalles de ese suceso.

Entre otras cosas, el joven contó que él había sido el que había informado a su madre del conflicto que su hija había tenido con los agentes y que ella tuvo una reacción de lo más reveladora, dejando claro que su yerno no era santo de su devoción.

El novio de Dakota Tárraga aseguró que había llamado a su madre para informarla a las 3:00 de la mañana del mismo día que tuvieron lugar los hechos y que ella se quedó “en shock”: “Me dijo que no le gustaba mucho Kiko para mi hermana” , declaró.

Que su hijo dijera eso de ella en televisión no le gustó nada y Maite Galdeano, hecha un basilisco, negó en el que era el programa de las tardes de Telecinco que hubiera dicho eso del hombre que tenía una relación con la niña de sus ojos.

“A mí no me llamó mi hijo a las 3:00 de la mañana. Está mal de la cabeza y me estoy enfadando un montón. Si es la opinión de mi hijo, tendré que ir a un psiquiatra con él”, declaró, visiblemente afectada.