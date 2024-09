Nada más entrar a la casa más vigilada de España, Carlos Fernández y Gema Zafra tuvieron que enfrentarse a un complicado reto: tenían que ocultar a sus compañeros que eran un matrimonio que llevaban once años juntos.

Una complicada prueba que lograron superar a la perfección, ya que lograron ocultar su relación a ojos de sus compañeros. El resto de los concursantes no se enteraron de que ambos estaban casados y se llevaron una sorpresa cuando conocieron la noticia.

Aunque prefirió no dar muchos detalles de la separación, sí que quiso hacer una aclaración: “No hay terceras personas, es una cosa nuestra (..) No ha tenido nada que ver ‘Gran Hermano’ en esta historia”, afirmó.

No hubo terceras personas en su ruptura, pero, según informaciones, Gema Zafra tardó muy poco en rehacer su vida, ya que fue pillada en la playa con un chico al poco de romper con Carlos: “Yo me puedo ir con quien me dé la gana”, aseguró ella.