En ese careo, que tuvo lugar en julio de 2017, Alonso fue de lo más duro con su padre, al que le dijo: “Me gustaría que colgaras una soga del techo y suicidaras al Andrés Caparrós locutor”, a lo que el aludido respondió: “Si no fuera por la radio, tu no estarías aquí”.

“La has cagado o no la has cagado con tu hija, pero yo creo que ni tú misma te entiendes”, dijo el colaborador de ‘Sálvame’. Tras esa frase de Alonso Caparrós, Terelu Campos montó en cólera: “No te voy a permitir que digas que la he cagado con mi hija”, porque yo sé lo que mi hija significa para mí y lo que yo soy para ella”.