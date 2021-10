El 4 de octubre de 2011, Astry Díaz no pudo controlar las lágrimas al anunciar una noticia que iba a cambiar su vida por completo: “En este momento estoy divorciándome de muy mal rollo”, confesó la por entonces asesora del amor de ‘MyHyV’.

“Me fui de este trono pensando que era la persona que me iba a hacer feliz en mi vida, tuve una niña con él y me casé superenamorada. Se me cae la vida encima, Emma”, dijo entre lágrimas y totalmente destrozada.