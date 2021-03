El motivo que arrancó las lágrimas de Diego en ‘MyHyV’

Diego no solo conoció a Lola en ‘MyHyV’. Tuvo varias pretendientas favoritas y entre ellas estaba Alba, una joven que al tronista le gustaba mucho. Tenían mucha química, pero había algo que no terminaba de cuajar entre ellos y que supuso el fin de su relación.

Una mañana, harta de tener citas “para arreglar discusiones”, Alba declaró que se quería marchar del programa: “No creo que se pueda sacar de donde no hay y creo que lo mejor es cortar aquí antes de que llegue e algo peor. Me voy”, dijo una de las favoritas de Diego.

Diego rompió a llorar tras la marcha de Alba en ‘MyHyV’

El ver marcharse a una de las chicas con la que más había conectado hizo que Diego se derrumbara por completo y que abriera su corazón: “Está claro que me gusta mucho, ella lo sabe y me duele que se vaya”, confesó el tronista entre lágrimas.

Estaba muy afectado por la marcha de Alba, pero no quería estancarse porque el resto de chicas, entre ellas Lola, le gustaban “mucho”: “No quería llegar a esto, pero al final… Yo no lloro nunca y con cosas peores no he llorado. Igual tengo el día sensible”, aseguraba Diego.