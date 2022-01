Los inicios en la relación de Josué Bernal y Zoe no fueron nada fáciles. La pareja que ha salido reforzada de ‘La isla de las tentaciones’ se conoció en el programa ‘MyHyV’ y sus primeros meses en el programa del amor no fueron un camino de rosas.

Al verlos tan acaramelados, la de Barcelona no pudo evitar pensar que entre ellos había ocurrido algo más íntimo que un beso y Josué, para justificarse, aseguró que “todo” lo que habían hecho Carmen y él se había producido “delante de cámaras”, dejando claro que no habían tenido sexo.

Ella, llorando a mares y arrodillada ante el trono de Josué, empezó a aclarar lo que había ocurrido: “Yo no soy celosa, pero no soporto verte darte besos con nadie y me caliento porque te veo por la casa con todas y ya me da asco”.