Lydia Lozano se sometió a una hipnosis en 'Sábado Deluxe' en 2011

La colaboradora de 'Sálvame' habló de la relación que tenía con sus compañeros

Lydia Lozano se rompió al hablar de Charly, su marido y de Ylenia Carrisi

Lydia Lozano abrió de par en par su subconsciente en el año 2011 y dejó que todos los espectadores entraran en él a través de una sesión de hipnosis. Muchos utilizan este tipo de prácticas para dejar de fumar, pero su objetivo era muy distinto.

La colaboradora de ‘Sálvame’ quería saber el motivo que le llevaba a llorar con tanta facilidad y quería volver a recuperar el carácter fuerte y atrevido que tenía durante la etapa en la que trabajaba en el mítico programa ‘Tómbola’.

Eduardo Sánchez, un experto en hipnosis, fue el encargado de colarnos en el subconsciente de Lydia Lozano, lo que nos permitió conocer algunos de sus secretos mejor guardados. ¿Qué opinaba de sus compañeros en realidad? ¿Y de Charly, cuánto significaba para ella?

Lydia Lozano habló de los colaboradores de ‘Sálvame’

Fue cerrar los ojos y Lydia Lozano empezó a hablar lo más grande de sus compañeros de ‘Sálvame’. Estaba hipnotizada como nunca antes y su estado permitió que los espectadores asistiéramos a una revelación de secretos de su subconsciente sin precedentes.

La colaboradora aseguró que la relación con sus compañeros era “buena” y que Kiko Matamoros era con el que mejor se llevaba. En estado de hipnosis, Lydia Lozano no dudó en hablar de los malos recuerdos que tenía de Coto, el hermano de su compañero.

De Kiko Hernández dijo que se sentía “muy insegura” cuando estaba a su lado: “Es el compañero que más he querido y ahora no sé cómo actuar con él. Me encanta discutir con él, pero luego siempre termino llorando (…) Nunca lo he traicionado”, aseguró emocionada.

Lydia Lozano habló de otras compañeras como Belén Esteban y Terelu Campos y también se lanzó a pronunciarse sobre el presentador, Jorge Javier Vázquez. De él dijo que era “especial y rápido” pero que era “agotador trabajar con él”.

“A veces, cuando me corta, pienso que no le interesa nada lo que voy a decir. Es muy espacial y es bueno trabajar con él”, declaró Lydia Lozano en su sesión de hipnosis en ‘Sábado Deluxe’ en 2011. “Creo que su favorita es Mila, porque tienen mucha complicidad y son muy amigos”, añadió.

Lydia Lozano, muy emocionada al hablar de Charly

En aquella sesión de hipnosis que tuvo lugar en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en 2011, Lydia Lozano también habló con Eduardo Sánchez de Charly, su marido, a quien le dedicó unas emotivas palabras mientras lloraba sin parar.

No me imagino mi vida sin Charly

“Charly para mí es todo. Tiene que aguantar todos mis marrones, soy un coñazo. No desconecto de mi inseguridad y me apoyo tanto en él que no entiendo cómo no me manda a la mierda”, confesó Lydia Lozano mientras las lágrimas caían por sus mejillas.

“No me imagino mi vida sin él. Yo siempre digo que, por favor, me muera antes que él. Nos llevamos diez años y esa diferencia de edad me asusta tanto”, aseguró. Sobre el motivo por el que no había sido madre, Lydia Lozano declaró: “Por Charly lo hubiera sido, pero yo nunca he tenido el instinto maternal”, aseguró.

La pregunta que obligó a detener la sesión de hipnosis

Hubo una pregunta que hizo que Eduardo Sánchez decidiera poner fin a la sesión de hipnosis de Lydia Lozano. Nada más hablar de Ylenia Carrisi, la colaboradora rompió a llorar amargamente, por lo que el experto decidió despertar a la colaboradora.