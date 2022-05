Una pretendienta de Rafa Mora en 'MyH' tuvo un romance con Pipi Estrada: "Nos lo pasamos muy bien"

“Hay unas imágenes en las que salgo dándome un beso con Pipi”, dijo la de Cádiz. Una noticia que dejó sin palabras a Rafa Mora, que no dudó en llevarse las manos a la cabeza. Al ver la reacción del ‘Tete’, el asesor del amor quiso tranquilizarlo y contarle cómo había sucedido todo.

“Ocurrió cuando ella no estaba en el programa y no era pretendienta tuya (..) Fue un momento puntual, se dieron todos los condicionantes y nos lo pasamos muy bien”, explicó el ex de Miriam Sánchez. “La respeto, la quiero y es una mujer honesta”, afirmó el colaborador.