Melyssa ya tuvo "más imágenes" para ella: las confidencias de Tom por las que lloró en 'MyH'

‘La isla de las tentaciones’ no es el primer programa de televisión en el que Melyssa Pinto tiene dudas sobre los verdaderos sentimientos de Tom Brusse. Hace un año, cuando era tronista de ‘MyHyV’, la diseñadora tuvo que hacer frente a varias confidencias sobre su pretendiente.

El flirteo de Tom Brusse con Sofía Suescun y Violeta

Tom Brusse no dudó en hacer frente a esa información y aseguró que no había flirteado con ellas en ningún momento, que simplemente quiso invitarlas a la discoteca donde él trabajaba por que se consideraba “buena persona”.

Angélica y los mensajes de la discordia

Melyssa, rota de dolor por la confidencia, no pudo evitar las lágrimas y se emocionó tras escuchar el mensaje que había escrito Angélica Olson: “Al final no voy a confiar en nadie, porque siempre me acaban haciendo lo mismo”, dijo la tronista.