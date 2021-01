Manu 'La isla de las tentaciones 3' se quedó sin beso y se llevó dos zascas de su tronista en su primera cita en 'MyHyV'

La primera cita de Manu G. con su tronista en ‘MyHyV’

Al acercarse para darle un abrazo, Marta Granero le susurró unas palabras y no fueron precisamente románticas. “No te eches otra vez ese perfume, que hueles igual que Jaime”, dijo haciendo alusión a un expretendiente con el que las cosas no habían ido nada bien.

Al escuchar esas palabras, el Manu G. más perfumado defendió su orgullo y respondió muy tajante: “O él huele igual que yo”. Pero ahí no se quedó la cosa. Marta Granero parecía con ganas de repartir caña y no dudó en lanzarle otro dardo durante su encuentro.

Manu G. se libró de la expulsión tras su primera cita

“Yo estos días me he enfriado un poco con Manu (…) No me acordaba mucho de esta cita pero, al verla, me he dado cuenta de que sí que quiero tener más encuentros con él”, confesó la tronista. Unas palabras con las que dejó claro que quería que Manu G. volviera a sentarse en su bando de pretendientes.