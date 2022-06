La mayor prueba de amor de Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz: así fue su histórica llamada en Telecinco

Tuvo lugar en el año 2020, cuando ella estaba participando en la segunda edición de ‘La casa fuerte’. El delantero de Las Palmas no pudo resistirse a levantar el teléfono y sorprender a su chica con una llamada que hizo historia en la televisión. ¡La recordamos!

La relación del futbolista y la canaria no atravesaba su mejor momento cuando ella entró a ‘La casa fuerte 2’. Ambos estaban en plena crisis por un desliz que Jesé Rodríguez había tenido semanas atrás con Rocío Amar, expretendienta de ‘MyHyV’.

Durante una gala de ‘La casa fuerte 2’, Jorge Javier Vázquez anunció que había una llamada muy especial y ella no se imaginaba, ni por asomo, que la persona que estaba al otro lado era su chico. Al descubrirlo, no pudo evitar emocionarse enseguida.

Jesé Rodríguez quiso recargar las pilas de su chica e intentó animarla para que no decayera y luchara por ganar el concurso: “Tienes que ganar. He estado con Nyan y todo está bien”, le dijo para evitarle preocupaciones. “Quiero verte feliz”, añadió el futbolista.

Ella, por su parte, tenía muy presente la crisis que habían tenido por el desliz de Jesé Rodríguez con Rocío Amar. No podía sacárselo de la cabeza y quiso aprovechar la llamada de su chico para recordárselo: “Tenemos una conversación pendiente”, le dijo.

“Yo lo voy a hacer bien, pero tú lo tienes que hacer bien”, le dijo Aurah Ruiz al futbolista. “Solo te pido que hagas las cosas bien, estoy concursando y quiero ganar, pero no me puede permitir tener la cabeza fuera y dentro (..) Quiero que me respete”, afirmó ella.