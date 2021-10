En 'MyHyV', la que lloró fue ella: Bela Saleem vivió una lacrimógena final y fue rechazada por su tronista

Todo el mundo habla de Bela. No, no es el título de ninguna nueva comedia romántica ambientada en una cafetería de Manhattan, sino de una realidad. La soltera acapara todos los titulares por su idilio con Isaac ‘Lobo’ y es, sin duda, una de las grandes protagonistas de ‘La última tentación’.

Bela se sinceró como nunca y aseguró que, aunque no estaba “enamorada”, sí que tenía unos sentimientos muy fuertes por su tronista: “Lo quiero”, afirmó. “Aunque no salga del programa conmigo, no me arrepiento de nada de lo que he vivido”, aseguró en sus últimas declaraciones a cámara antes de la final de Albert Álvarez.