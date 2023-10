El abogado del propietario de la discoteca de Murcia: "Al hacer la división, se revocó la licencia. Él está hundido por las familias"

Joaquín Prat, al escuchar al abogado sobre cómo está la investigación, es muy claro con el entrevistado: "Yo, poniéndome en su lugar, si el señor Inglés me pide que me ponga a cargo de su representación, lo primero que le pregunto es: '¿Tienes licencia?, ¿te han comunicado que el lugar debería estar clausurado desde hace un año?, ¿no te dijeron que no se podía separar el local con tabiques y crear una nueva discoteca?, ¿no has vito que no tienes los extintores en el estado correcto?, ¿no vistes que las salidas de emergencias estaban taponadas? o ¿no has visto que el aire lo comparten las dos salas?' Algo así, rapidito, como toma de contacto...".