Miguel Bosé recuerda emocionado los años de la Movida Madrileña: "Podíamos salir sin que nadie nos grabase"

"Estoy muy contento de estar en España . Llevo unos años en los que solo vengo en verano, pero este año he pasado una temporada más larga", nos ha contado nada más llegar.

"Soy papá y trabajo mucho en casa porque me encanta. Tengo muchos amigos a los que les gusta comer y también me hacen trabajar mucho", ha explicado sobre su vida privada.

"En esta serie se cuenta toda la verdad sobre la vida de Miguel Bosé, te lo puedo asegurar", ha destacado el cantante al ver el tráiler sobre la serie sobre su vida. "Si has pasado tanto tiempo sin decir nada... o las cuentas de verdad o no lo hagas porque no es liberatorio. Para hacerlo tienes que estar en paz con tus recuerdos y perdonar todo", ha analizado Bosé.