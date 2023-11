Las imágenes del interior de la casa de Cándido Conde-Pumpido durante las horas de la presunta agresión sexual

El periodista Alfonso Egea, tras visionar las imágenes, detalla qué ocurrió en la casa: "Se ve una normalidad extrema, me permito un punto familiar, cualqueira que tengamos pareja podemos ser grabados en una escena similar ...". "De hecho, hay una escena de la intimidad de ambos, él está tumbado en la cama, ella deambula por la habitación, con una camiseta deportiva que posiblemente sea de Cándido, sirviéndose una copa de vino".

"Nada de lo que aparece en las imágenes se comparece con el terrebilísimo relato que hizo ella, esto no lo podemos olvidar. Ella no habla de una agresión sexual, refiere un infierno sexual cometido por tres hombres contra ella. Y claro, llegan las imágenes y no hay pistas de lo que ella cuenta...", dice el periodista.