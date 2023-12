El entorno más cercano de Fran, desaparecido en Alzira: "Creemos que puede estar en el río y pedimos intensificar la búsqueda dentro del agua"

Fran es un carnicero de 41 años que el pasado 30 de noviembre sufrió un accidente de trafico cuando volvía del gimnasio. Este altercado solo le ocasionó daños materiales en su coche. El otro coche cuenta que Fran no tuvo una discusión con ellos, simplemente salió corriendo, abandonando su coche y dejando dentro su teléfono y su cartera . Con el paso de los días, algunas de sus prendas han aparecido secas a 50 metros del rio Júcar, a un kilómetro del lugar de su desaparición.

Su hermana explicó que hasta ahora han estado buscando con sus propios medios, pero necesitan búsqueda profesional para llegar a zonas donde no pueden acceder como, por ejemplo, en el interior del río Júcar.

La ropa de Francisco la encuentran sus amigos en la zona a las 9:00 de la mañana, y aquí viene lo extraño, ya que la ropa se encontraba seca cuando ha llovido . Además de esto, en los anteriores cuatro días no se encontró nada. Estos indicios dan a pensar que la ropa se habría colocado a posteriori.

Comparece en el directo Jorge, uno de sus amigos, para contarnos en qué punto se encuentra la búsqueda y cómo se encuentra su entorno más cercano: “ Llevamos buscándole desde el viernes. No solo en estos alrededores, también en los demás pueblos. Hemos llegado a Valencia y a todos los lados cercanos. Sabemos que están haciendo su trabajo, pero queremos que se impliquen un poco más buscando dentro del agua"

Por otro lado, el amigo explica que “la ropa es una información que no sabemos nada más, lo sabe la policía. Me gustaría recalcar que estaba nervioso esos días pero Fran es un chico ordenado, es trabajador y completamente normal. No tiene problemas con nada".