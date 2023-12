Las imágenes del momento en el que los buzos hallan un cadáver que podría pertenecer a Fran en el Río Júcar

Hace unos días, Jorge, uno de sus amigos, contaba en 'Vamos a ver' en qué punto se encontraba la búsqueda y cómo se encontraba su entorno más cercano: “Llevamos buscándole desde el viernes. No solo en estos alrededores, también en los demás pueblos. Hemos llegado a Valencia y a todos los lados cercanos. Sabemos que están haciendo su trabajo, pero queremos que se impliquen un poco más buscando dentro del agua"

Por otro lado, el amigo explicaba que “la ropa es una información que no sabemos nada más, lo sabe la policía. Me gustaría recalcar que estaba nervioso esos días pero Fran es un chico ordenado, es trabajador y completamente normal. No tiene problemas con nada".