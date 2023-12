Inés, hermana de Esther López, ante la libertad de Óscar: "Vivo atemorizada. Le puede pasar por la cabeza cualquier cosa"

Este lunes, en 'Vamos a ver' hemos podido hablar con Inés, la hermana de Esther , que ha mostrado su indignación : "Si no tienes duda de que esta persona ha asesinado a mi hermana, no entiendo qué hace en la calle. La duda de que no sea intencionado queda resuelta por los maravillosos informes presentados hace mucho tiempo. Óscar, al día siguiente está en esa curva donde aparece mi hermana y donde el informe demuestra que esta allí mi hermana, pero igual también ha sido la Guardia Civil la que la ha dejado allí. Es una vergüenza como es una vergüenza que esta gente que ha hecho estupendamente bien su trabajo se la esté vapuleando así", ha dicho.

Inés no entiende la decisión de la jueza y así lo muestra: "Óscar va a buscar el coche, va a por el arma con ese arma la deja agonizando hasta que mi hermana se apaga. Es imposible que la juez tenga dudas y no sé el motivo por el que no está en prisión, me encantaría poder preguntárselo. Sé que está dentro de lo legal, pero dónde está lo moral. Vamos con un año de retraso exactamente en esta causa".