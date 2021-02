Ana María Aldón se proclama ganadora de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’: “Os voy a despedir porque me voy con mi marido a festejarlo”

Su menú. El entrante: ‘Flor de agua’ . Una ensalada de tomate con aguacates, vinagre de Módena y aceite. Eso sí, con muy buena materia prima. Los tres invitados han coincidido que son muy tomateros y no han dudado en destacar la calidad de este tomate rosa. Bueno para María Jesús este plato no le ha parecido gran cosa porque simplemente lo ha cortado y lo ha puesto.

Después le ha llegado el turno a la ‘Delicia extremeña’ . Sí, solomillo de cerdo. La miss no ha entendido muy bien cómo les ha cocinado esto ya que se ha pasado en las otras cenas diciendo que ella no comía carne, y ahora les ha plantado este cerdo. Mientras que para José Antonio Avilés ha sido una delicia saborearlo, y es que Ana María Aldón no paraba de decirle lo bueno que le salía el solomillo al whisky en ‘Supervivientes’. Y por fin lo ha podido probar. Por su parte, Jorge Sanz tampoco ha dudado en elogiarlo, hasta ha rebañado la salsa con pan.

La aparición estelar de Ortega Cano

Y el postre tampoco ha estado mal, sus ‘Suspiros de Gloria’. Helado de melocotón casero, empanadas con compota de manzana y botones de chocolate. Aquí María Jesús le ha vuelto a poner algún pero que otro, tenía demasiado azúcar. Ana María Aldón no ha entendido mucho por qué no le ha gustado que estuviera tan dulce ya que la miss también se pasó un poco con la leche condensada de su postre. Mientras estaban acabando el postre, José Ortega Cano apareció en la cena de su mujer como no quiere la cosa. Y María Jesús no ha pasado por alto este detalle: “¿Si no hubiera sido un concurso, habría salido?”, se ha preguntado, piensa que lo ha hecho para favorecer a su mujer. Tras un brindis con todos, y el detalle de Jorge Sanz con el maestro (una navaja de nácar y plata) ha dado comienzo el fin de fiesta: música y baile.