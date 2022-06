Tensión en 'Viva la vida' entre dos colaboradoras por unas supuestas amenazas de Fidel Albiac

Marina Esnal ha dejado claro en más de una ocasión que no comulga con algunas de las declaraciones y opiniones de Rocío Carrasco, y más concretamente con su marido, Fidel Albiac. Marina ha asegurado ante el estupor de algunos de sus compañeros y en especial de Pilar Vidal, que no se puede hablar abiertamente del marido de Rocío Carrasco: "Aquí todos sabemos que no se puede hablar de este señor, que te amenaza y te demanda, estoy cansada de que se beatifique la figura de este señor por el interés que ha habido en los últimos tiempos de ponerle como el gran salvador de una persona cuando para mí y para muchos compañeros que han vivido con él encuentros y amenazas ".

Pilar Vidal, amiga de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac, ha estallado al escuchar las palabras de su compañera: "No te voy a permitir que digas aquí que Fidel te ha amenazado, si lo ha hecho vas y le denuncias, pero no lo digas aquí, yo le conozco y tú no, es un abogado respetable que no es un personaje público".