Emma García frena en seco a Raquel Mosquera por lo que dice de Alejandra Rubio

Raquel Mosquera acusa a Alejandra Rubio de reírse de ella en 'Viva la vida'.

Emma García da la cara por Alejandra Rubio y niega las acusaciones de Raquel Mosquera.

El pique entre Raquel Mosquera y Alejandra Rubio: "Siempre intentas desacreditarme".

Comienza tensa la tarde de 'Viva la vida'. Raquel Mosquera visita el plató para responder a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco, la cual decide desenmascararla en el capítulo 3 de 'En el nombre de Rocío'. Durante su intervención, Raquel llega a decir algo de Alejandra Rubio, ella se defiende pero Emma García decide intervenir para frenar a la invitada y hacerle ver que no tiene razón en lo que está diciendo. Esto es lo que ha ocurrido en pleno directo del programa.

La cosa viene de lejos. La semana pasada, Raquel Mosquera hizo un duro comentario sobre Terelu Campos y Carmen Borrego (llegó a decir que deberían cuidar mejor de su madre) y Alejandra Rubio no dudó en hacerle frente. Ahora, nada más coincidir en plató, Raquel y Alejandra chocan inevitablemente. Raquel dice que Alejandra "tiene muy bien aprendida la lección", dejando caer que está aleccionada por su familia.

El enfrentamiento entre Raquel Mosquera y Alejandra Rubio en plató

Alejandra Rubio, ante este ataque, no se calla: "Ella siempre me intenta desacreditar, igual sé más de lo que tú piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca. No vayas por ahí conmigo cuando el otro día me faltaste el respeto". Ante esto, Raquel dice que la que falta el respeto es Alejandra cuando se ríe de ella junto con sus compañeros. Es entonces cuando Emma García decide intervenir para negar lo que Raquel está diciendo.

Emma García desmiente a Raquel Mosquera y le da la razón a Alejandra Rubio

"Raquel, una cosa es que uno sonría, o el otro sonría... pero yo no he visto eso. Normalmente, yo me puedo perder muchas cosas, pero tengo un director, una subdirectora, al regidor, y en ningún momento me han hecho saber eso porque me lo hubiesen transmitido porque no lo hubiesen permitido, "son las palabras de la presentadora".

"Hay veces que yo hablo y otros se ríen, pero no le doy importancia porque pienso que alguien ha dicho por lo bajo alguna tontería. Quiero pensar que no es hacia ti", añade Emma García. Por su parte, Alejandra le dice a Raquel que "no todo gira en torno a ti, yo no te falto el respecto, como tú".

Isabel Rábago, indignada con sus compañeras de 'Viva la vida'