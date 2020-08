'Viva la vida' (01/08/2020), programa completo HD

La tarde del sábado 1 de agosto en el plató de 'Viva la vida' ha sido de alta tensión. Pese a que en un primer momento Makoke no acudía a su puesto de trabajo por estar molesta con el programa, finalmente accedía a ir hasta las instalaciones de Telecinco y no podía ni imaginar lo que le iba a deparar la tarde... ¡una tremenda bronca en directo con su ex, Kiko Matamoros!