'Viva la vida' (27/12/2020), programa completo HD

En 'Viva la vida' hemos podido ser conocedores de cómo fue el frío encuentro entre Isabel Pantoja e Isa P tras tras su salida de 'La casa fuerte'. La hermana de Kiko Rivera trató de ponerse en contacto con la tonadillera mientras estaba en el reality pero ella no le cogió el teléfono. Poco después protagonizó una portada en Lecturas hablando del conflicto familiar y finalmente decidió presentarse en Cantora.

Kiko Matamoros está de cumpleaños y en ‘Viva la vida’ hemos querido celebrarlo con algunas sorpresas de lo más emocionantes. Dos mensajes de sus seres queridos y una tarta muy especial que le ha entregado José Antonio Avilés.



El primer regalo ha sido un mensaje de su hijo, Diego Matamoros, que ha querido dedicarle unas palabras: “No hay nada mejor que saber que no has perdido el tiempo, sino que lo has aprendido. De los errores se aprende y ahora mismo estás en el mejor momento de tu vida, con la persona que te quiere y con toda la familia acompañándote”, decía.