Adara se rompe al hablar de su ruptura con Gianmarco: "No quiero que me vea mi hijo así"

Ahora, después de que viéramos cómo se defiende Gianmarco de todas las críticas y de que fuéramos testigos de todos los reproches que se lanzan en redes sociales, le llega el turno de hablar a Adara. La llamamos por teléfono y le damos la oportunidad de que dé su versión de los hechos: "Estoy desesperada , ya no aguanto más este machaque cuando no me lo merezco", confiesa.

Adara se rompe mientras habla con el programa y no duda en mostrar sus sentimientos: "Estoy quedando de infiel, me está machacando (dice al referirse a los ataques que recibe en redes sociales) Me están diciendo de todo y es muy injusto". Durante la conversación con la redactora del programa, Adara llega a comentar (justo en el momento en el que se rompe), que no quería que su hijo le viera en ese estado.