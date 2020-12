Alejandra Rubio responde a las críticas de 'Sálvame': "No vengo a Telecinco con aires de superioridad"

A lo largo de la semana, algunos colaboradores de 'Sálvame' han cuestionado la actitud y el comportamiento de Alejandra Rubio. Desde los consejos de Jorge Javier Vázquez (que le dice que se emancipe de su madre y su tía porque considera que desprestigia verlas juntas en un mismo plató de televisión) al malestar de Belén Esteban , que le dio un consejo (que estudiara porque la tele es muy inestable) y, al parecer, no recibió una agradable respuesta por parte de la joven.

Alejandra responde a algunos de estos frentes y lo primero que quiere dejar claro es que ella jamás ha llamado "vieja de mierda" a Lydia Lozano porque esas palabras "no forman parte de mi vocabulario. Además, considera que digan de ella que ella llega allí siendo “hija de” y con aires de superioridad es ataque fácil: “No he tenido nunca esa actitud, nadie me ha llevado bolsos ni encendido cigarros”, niega la nieta de María Teresa Campos.