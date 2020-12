Desde su estreno como colaborado en ‘Viva la vida’, Ana María Aldón se ha visto salpicada por una polémica detrás de otra. La mujer de José Ortega Cano es cuestionada por algunos colaboradores de ‘Sálvame’ (que no la ven preparada para este trabajo y que su familia no lo acepta) y ella ahora responde a todo.

Ana María aclara que su marido no tiene problemas de salud y niega que le haya molestado que hablara de este punto en cuestión (dijo que había sufrido una puntual pérdida de memoria). Además, reconoce que a Ortega no le hace mucha gracia que ella trabaje en televisión , pero niega que haya crisis o mal rollo como consecuencia de esto.

“Si él me dice ‘no vayas’ yo no vengo, pero eso no se ha dado. Hemos estudiado los pros y contras de estar aquí”, asegura. Además, niega que tenga problemas económicos (y menos después de su paso por ‘Supervivientes’). Además, niega que Gloria Camila le haya prohibido trabajar en televisión.

Ana María desmiente las declaraciones de Michu

Ana María entiende que Ortega Cano ayude a su nieta de manera económica y ella no se mete en eso: “No lo hace a escondidas, yo sé que le ayuda y me parece bien”. Para rematar, Alejandra Rubio cuenta que ha hablado con el directo de la revista de 'Diez Minutos', quien asegura que la entrevista a Michu está grabada y que no diga que esas palabras no han salido de su boca.