Ana María Aldón tragaba saliva y, visiblemente afectada, respondía claramente por primera vez: "¡Nunca, jamás! Me parece una pregunta aberrante que no me deberías ni de hacer (...) Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más".

Tras estas dolorosas declaraciones, Ana María se ha roto por completo y ha reconocido que no puede más: "No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida". Emma García no ha podido quedarse impasible y le ha pedido por favor a su compañera que no dijese eso. Ana María se ha explicado: "Yo lucho, peleo por no caerme, si veo que me voy a caer peleo y me vuelvo a levantar, pero es que ya no puedo más.