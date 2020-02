Andrea, la tentadora: "No me creo la versión de Ismael, era muy celoso"

Andrea la tentadora visita 'Viva la vida' para hablar sobre cómo fue su relación con Ismael fuera del reality . "Yo tenía ganas de empezar algo con Ismael . Seguimos la relación hasta principios de agosto pero he estado escuchando unas cositas que no me han gustado nada. Ellos aterrizaron el 12 de junio y el 13 por la noche vino a mi casa. Él me dijo que se iba a comer con ella y que no pasado nada . Ahora me entero de que tuvieron algo más, que él no quería venir a mi casa, que yo le obligaba … es mentira".

Andrea no daba crédito al escuchar la versión del murciano en 'La isla de las tentaciones seis meses depsués': "Estuve toda la noche llorando. Estoy decepcionada, cabreada y me siento engañada. Él está dando una imagen que no es así. Yo le he estado defendiendo todo el tiempo y que me deje así... Le cuenta una versión a Andrea y a mí otra. Me creo la versión de Andrea. Él me montaba unos pollos cunado un chico me hablaba…era súper celoso", explica.